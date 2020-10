Donna positiva muore in casa, infettata dal parrucchiere

Ricoverata il 19 ottobre a Sulmona con una polmonite bilaterale, dopo aver contratto il Coronavirus. Grazia Califano, 82 anni, è morta nella sua abitazione a Campo di Giove, nell’aquilano, dove senza volerlo e saperlo aveva importato il virus in Abruzzo dalla Campania. Da Salerno in particolare, la città natale dov’era tornata recentemente, contraendo l’infezione da un parrucchiere, e che ha fatto in tempo a vedere per l’ultima volta. L’anziana era ancora positiva e il virus le ha dato il colpo di grazia, a soli due giorni dalle dimissioni dall’ospedale. Nell’ultimo viaggio, durante il funerale, sarà da sola: marito e figlia, anche loro positivi, dovranno restare a Campo di Giove fino alla piena negativizzazione.