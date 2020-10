Notte di guerriglia: bombe carta e molotov a Milano, arresti a Torino

A Milano lancio di molotov in pieno centro, transenne rovesciate e tram danneggiati. Violenti scontri a Torino, dove gruppi di ultras hanno lanciato petardi e bottiglie contro gli agenti, che hanno risposto con i lacrimogeni. Fumogeni contro la prefettura a Trieste e disordini anche a Lecce. Manifestazioni e cortei impazzano sulla penisola, per contestare i decreti governativi e regionali contro il Covid. La protesta infiamma le piazze di tutta Italia e l'allerta del Viminale è altissima.

A Milano, in particolare, i manifestanti – per lo più dell’estrema destra - hanno bloccato corso Buenos Aires e scagliato pietre e bottiglie contro il palazzo della Regione Lombardia. Vetrine di negozi in frantumi e cassonetti rovesciati a Torino. A Trieste migliaia di titolari di locali si sono riversati in strada, producendosi anche qui nel lancio di fumogeni e oggetti contundenti all’indirizzo della prefettura e delle forze dell’ordine.

"Ci avete preso in giro, ora ci state uccidendo", "Non siamo untori ma lavoratori" recitavano alcuni striscioni esibiti durante i cortei non autorizzati. "Non siamo negazionisti, ci siamo adattati: plexiglass, sanificazione, guanti, mascherine. E ora dobbiamo chiudere” dicono i non violenti, che si sono ritrovati affiancati anche stavolta da infiltrati desiderosi solo di dar sfogo ai più bassi istinti.