Nata la figlia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca, Blu Jerusalema

È nata Blu Jerusalema, la figlia di Gianluca Vacchi (Bologna, 1967) e Sharon Fonseca. Lo ha comunicato l’imprenditore e influencer su Instagram qualche minuto fa, pubblicando la prima foto scattata insieme alla compagna e alla loro bambina. La piccola gode di perfetta salute. “Lei è con noi. Sharon e io siamo felici di annunciare che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi. Grazie a Dio è sana e la amiamo già più delle nostre vite”.

Sharon Fonseca: “Benvenuta Blu Jerusalema”

Sharon, a poche ore dal parto, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un posto in cui annuncia l’arrivo della sua bambina utilizzando la stessa foto già postata dal compagno Gianluca Vacchi: “Nostra figlia è qui. Non riusciamo a descrivere a parole questa esperienza e tutte le emozioni che stiamo provando. Benvenuta nel mondo, Blu Jerusalema Vacchi. Ti amiamo già più delle nostre vite”.

Il video dall’ospedale prima del parto

A poche ore dal parto, quando Sharon Fonseca era già entrata in ospedale insieme al compagno Gianluca, la coppia ha pubblicato sui social l’ultimo video prima della nascita di Blu Jerusalema girato direttamente in ospedale. Insieme a Sharon e Vacchi anche una delle infermiere che hanno assistito la compagna dell’imprenditore fino al momento del parto. L’annuncio della gravidanza di Sharon era arrivato, sempre a mezzo social, a maggio. Gianluca aveva reso noto che sarebbe diventato papà per la prima volta. A qualche mese di distanza, in una maniera spettacolare che aveva richiesto l’utilizzo di un aereo, Vacchi aveva svelato che il figlio atteso sarebbe stato una bambina. Il nome singolare, invece, è stato reso noto dalla coppia solo oggi. Gianluca e la compagna, almeno per il momento, hanno deciso di non rendere noto il viso della loro bambina della quale hanno mostrato solo una manina che stringe il dito del neo papà, un'immagine tenerissima che segna la nuova fase della vita di Vacchi, ex scapolo impenitente.