Andrea Bocelli, gita in barca a Marzamemi dopo il concerto a Noto

Marzamemi - Domenica in barca a Marzamemi per Andrea Bocelli (Lajatico, 1958), dopo il concerto di sabato sera a Noto. Il tenore ha scelto il borgo marinaro per partire in una escursione in barca lungo la costa che dall’oasi naturale di Vendicari va sino all’isola di Capo Passero, passando per Marzamemi appunto.