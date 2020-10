Consegnati lavori restauro Teatro comunale Vittoria Colonna

Vittoria - Consegnati stamane alla ditta Capizzello Srl di Gela i lavori riguardanti la messa in sicurezza e l’installazione di un moderno impianto di aerazione e riscaldamento del Teatro Comunale Vittoria Colonna.

Le opere riguardano la ristrutturazione del tetto di copertura e la sua impermeabilizzazione. Un traguardo importante voluto fortemente dalla Commissione straordinaria. La Regione Siciliana infatti, tramite l’Assessorato ai Beni culturali, accogliendo la richiesta del Comune ha stanziato un finanziamento di 232.000 euro destinata alla ristrutturazione dello stabile. Alla cerimonia di consegna, erano presenti i Commissari straordinari, il Dirigente del settore Lavori Pubblici Marcello Dimartino e il sovraordinato Giuseppe Grasso e i titolari della ditta. Un tappa fondamentale nel percorso di riqualificazione dell’edificio monumentale ottenuta ad agosto scorso grazie all’interlocuzione che i Commissari straordinari Filippo Dispenza, Gaetano D'Erba e Giovanna Termini hanno avuto con l'assessore regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà, e che ha portato alla firma del decreto di finanziamento. Il Comune integrerà i costi delle opere con fondi propri per 108.000 euro.

Il percorso di riqualificazione del Teatro prevede, grazie ai fondi di Agenda Urbana ( per i quali il Comune ha concorso ottenendo un finanziamento di 1.165.000 euro), una ristrutturazione riguardate l'efficientemente energetico. Il Vittoria Colonna, infatti sarà oggetto della sostituzione di infissi e impianti di termo condizionamento. In particolare saranno realizzati un nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento per l'intero edificio grazie a sistemi tecnologici a risparmio energetico. Sarà operata la revisione di tutte le pareti finestrate ed effettuati lavori di isolamento termico nelle parti con maggiore dispersione, oltre ad una revisione dei corpi illuminanti con l’installazione di lampade a led. Il teatro, come si ricorderà, era stato chiuso, con un’apposita ordinanza firmata della Commissione straordinaria nel novembre del 2018 a causa di infiltrazioni d'acqua che resero inagibile la struttura. Dal verbale di sopralluogo del 23.11.2018 sottoscritto congiuntamente dal Dirigente della Direzione servizi alla persona, dal Dirigente della Direzione territorio e patrimonio e dal P.I. del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ragusa era emerso che: “il tetto di copertura risulta imbarcato e presumibilmente a causa di ciò si sono d eterminate infiltrazioni di acqua in occasioni delle recenti piogge ...”. Per tale motivo il teatro venne chiuso. “Con la consegna di oggi iniziamo a restituire alla collettività vittoriese l’edificio simbolo della Città. Un gioiello neoclassico di rara bellezza. Questo rappresenta un passaggio che ritenevamo doveroso ed ineludibile nel mandato che c’è stato affidato, ma noi siamo andati oltre abbiamo voluto dare una svolta significativa a questo importante monumento cittadino tramite l’ottenimento di fondi di Agenda Urbana il teatro diventerà più efficiente dal punto di vista energetico, migliorando i suoi consumi. Tutto questo consentirà nel futuro di avere interventi di manutenzione e costi di gestione più ridotti. Abbiamo mantenuto un impegno fondamentale nei confronti della città e dei vittoriesi perché il Vittoria Colonna rappresenta parte dell’identità di Vittoria”- ha commentato la Commissione straordinaria.