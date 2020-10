Mamma positiva organizza party per il figlio: nonna si contagia e muore

Sua figlia aveva partecipato alla festa di compleanno di un amico, si è infettata, e una volta tornata a casa ha contagiato l’anziana nonna. Che è morta così, per un party organizzato a Ladispoli, sul litorale romano, da una madre positiva al Covid che non ha voleva rinunciare a festeggiare il figlio. E’ solo uno di molti casi simili, di contagio domestico, che stanno saltando fuori in questi giorni da Nord a Sud. Anche in un ritrovo allestito con tutti gli accorgimenti del caso, è impossibile non entrare in contatto toccando i vari oggetti e togliendo la mascherina per bere e mangiare.

La catena di contagi innescata dal party è stata faticosamente ricostruire a ritroso dai medici: «Quando diciamo che le feste private sono state, e purtroppo sono ancora, un problema per la diffusione del virus - commenta la Asl capitolina - c’è chi sottovaluta l’allarme e continua a organizzare eventi. Abbiamo registrato decine e decine di contagi legati a diciottesimi, aperitivi, adunate scolastiche di pomeriggio. Ci chiamano dopo, a contagio avvenuto».