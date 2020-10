Si risveglia con la pelle nera: come sta oggi il medico di Wuhan

Si era risvegliato su un letto di ospedale con la pelle scura Yi Fan, il medico cinese di Wuhan che per curare i suoi pazienti aveva contratto il Covid, lo scorso 18 gennaio, nella primissima fase della pandemia mondiale. Era stata una pesante cura a base di antibiotici a colorare tutto il corpo a lui e a un suo collega, il dottor Hu Weifeng, deceduto purtroppo a giugno dopo quattro mesi di sofferenze. Yi Fan invece adesso sta bene e, anche se non si regge ancora perfettamente in piedi, è tornato a mostrarsi in pubblico in Cina, dove intanto è diventato un “eroe”.

In alcuni video pubblicati di recente da Hubei Today, l’uomo ringrazia gli specialisti della terapia intensiva che gli hanno salvato la vita: dimesso a inizio maggio, ora è tornato a una vita quasi normale. Nel frattempo è stato anche accertato che proprio il Polymyxin B, il potente farmaco iniettato, è stato il responsabile della iper-pigmentazione dell’epidermide e non, come ipotizzato inizialmente dagli scienziati, uno squilibrio ormonale dovuto al fegato danneggiato dal Coronavirus. La coloritura, ad ogni modo, è completamente scomparsa.