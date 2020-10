64 i positivi Covid a Comiso

Comiso - "64 sono i positivi nel nostro comune, di cui 10 a Pedalino". A comunicarlo è la sindaca di Comiso Maria Rita Schembari. "Le condizioni di tutti sono abbastanza buone e generalmente sotto controllo. Purtroppo, al crescere dei numeri crescono enormemente le liste dei contatti, quindi delle persone poste in isolamento fiduciario e in attesa di tampone.

Il comportamento di ciascuno di noi deve essere il più responsabile possibile: le liste di attesa si allungano per chi ha bisogno di cure e deve prima sottoporsi a tampone, perché è necessario ricordare a tutti che, purtroppo, tutte le altre malattie continuano a colpire grandi e piccoli, al di là del Covid-19".