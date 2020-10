Covid, 10 morti e 708 nuovi casi in Sicilia, 99 a Ragusa

Dopo gli 860 nuovi casi e i 10 morti di ieri, si conferma stabile la curva epidemiologica in Sicilia con 708 nuove infezioni da Sars-Cov-2 diagnosticate nelle ultime 24 ore e purtroppo altri 10 morti per Covid. A livello nazionale, come riporta l'ultimo bollettino del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus, nuovo picco di contagi, con quasi 25.000 positivi in un solo giorno.

I nuovi 708 casi di Covid intercettati in Sicilia nella ultime 24 ore fanno salire il numero degli attuali positivi a 12.188 (ieri erano 11.734), di cui 11.290 in isolamento domiciliare (ieri erano 10.904), 787 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 727) e 111 gravi ricoverati in Terapia intensiva (+8 rispetto a ieri).

Su fronte della distribuzione territoriale Palermo torna in testa al contagio con 228 nuovi positivi in più, Catania ne fa registrare 173;a Ragusa 99, Agrigento 80, a Trapani sono 53; a Siracusa 42, Messina sono 24, a Caltanissetta sono 9; ad Enna 0.