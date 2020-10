Covid, 745 positivi nel ragusano, malati trasferiti nel nuovo ospedale

Ragusa - Sale il numero dei contagi nella provincia di Ragusa: 745. Anche oggi il dato più alto si registra a Vittoria con 320 e Ragusa con 166 persone positive. Considerato che il numero degli anestesisti non consente di svolgere l’attività nei due presidi ospedalieri e che il numero delle persone contagiate aumenta, la Direzione Strategica, per dare risposte alle necessità di assistenza ospedaliera, sia per la bassa che per l’alta intensità di cure, sta riorganizzando, aumentandoli, il numero di posti letto al Giovanni Paolo II. Le operazioni richiedono qualche giorno di tempo, dopodiché, l’Asp sarà in grado di garantire i ricoveri per i pazienti che arrivano dai Pronto Soccorso degli ospedali ragusani.

Nello specifico i posti letto disponibili potranno arrivare fino a 150, distribuiti anche su Modica e Vittoria, per Malattie Infettive e 14 per la Terapia Intensiva, così come era stato indicato dall’Assessorato regionale della Salute. Nei primi giorni, sarà rallentata l’attività chirurgica programmata, ma sarà, comunque, salvaguardata tutta l’attività in emergenza. I ricoverati sono: 18 Malattie Infettive e 5 in Terapia Intensiva all’ospedale “Maria Paternò Arezzo” – Ragusa. 1 Malattie Infettive ospedale San Marco di Catania.