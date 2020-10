Muore per un malore a 21 anni. Due anni fa stessa sorte al padre

Chiusa Sclafani, Palermo - Padre e figlio morti a distanza di due anni in maniera improvvisa e inspiegabile. Ieri sera Giuseppe Colletti è morto per un malore mentre si trovava a casa. Stessa sorte era toccata al papà due anni fa. Il sindaco di Chiusa Sclafani Francesco Di Giorgio ha proclamato il lutto cittadino.

“Spesso litighiamo, pensiamo e parliamo male, critichiamo ma realmente non apprezziamo mai cosa può riuscire a darci un’altra persona – ha scritto il primo cittadino–. Improvvisamente tutto cambia e ti accorgi che non siamo nessuno per litigare, pensare male o criticare! Apprezziamoci ogni giorno…solo così possiamo sconfiggere il male! Ciao Giuseppe, dai la forza ai tuoi cari di andare avanti e salutaci tuo padre 👼❤”.