Sicilia, incidente mortale, perde la vita una ragazza di 27 anni

Castelvetrano - Un incidente mortale si è verificato lungo la strada tra Castelvetrano e Marinella di Selinunte. Una giovane donna, F. C., partannese di 27 anni, ha perso il controllo dell’auto, una Fiat 500 grigia, ed è finita fuori strada andando a scontrarsi contro un albero di ulivo. L'auto stava viaggiando in direzione Marinella di Selinunte quando, per cause da chiarire, si è spostata, all'altezza dell'arco Trentasalme, sul lato sinistro della strada andando a impattare contro un albero di ulivo per poi ribaltarsi.