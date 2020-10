Vittoria come Bergamo, fila di ambulanze davanti all'ospedale

Vittoria - Le immagini che Ragusanews pubblica oggi si commentano da sole e raccontano in maniera emblematica quello che sta accadendo a Vittoria. Le ambulanze in fila, in attesa di entrare al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria, per il ricovero di malati Covid. Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur, scriveva Tito Livio: mentre Roma discute, Sagunto è espugnata.

L'inadeguatezza dell'attività di programmazione delle autorità sanitarie è raccontata tutta in queste foto. Sapevamo che in autunno la pandemia sarebbe scoppiata di nuovo. Ma chi doveva organizzare la macchina della sanità è stato trovato impreparato.