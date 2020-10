Superbonus 110% verso la proroga al 2024

Andiamo verso una proroga al 2024 del superbonus del 110% e una piattaforma unica attraverso cui i cittadini potranno relazionarsi con tutti i soggetti coinvolti nel 110%: dal Mise all’agenzia delle Entrate, all’Enea. L’ha annunciato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, nel corso del convegno «Il superbonus del 110% - Speciale Telefisco» organizzato dal Sole 24 Ore.

Anche perché «se non venisse prorogata - ha spiegato Fraccaro -, la sua efficacia verrebbe persa. Se rimanesse in vigore fino al 2021 molti investimenti e nuovi contratti non verrebbero sottoscritti». Per prolungare il Superbonus saranno utilizzati i fondi del recovery plan, che cominceranno ad arrivare a inizio 2021. Ma perché il 110% funzioni,ha aggiunto il sottosegretario, è necessario anche un unico luogo digitale che raccolga i con diversi soggetti della Pa , una sorta di banca dati unificata che renda agile l’accesso al fondo finora abbastanza farraginoso.