Instagram cambia politica sulle foto di nudo

Instagram cambia le policy sulle foto di nudo. Una modella curvy di colore sostiene infatti che gli algoritmi di valutazione del social sono razzisti. Nyome Nicholas-Williams è la modella di colore coinvolta, già fiera esponente delle campagne social contro il body shaming. La ragazza si è vista rimuovere una foto di semi-nudo artistico e ha accusato la piattaforma di utilizzare algoritmi razzisti per le valutazioni delle immagini.

Per l’ingiustizia subita, la modella curvy ha richiesto al social di scusarsi per l’azione intentata dai suoi sistemi automatici. La risposta della piattaforma è stata l'annuncio della correzione degli algoritmi.

Fino a oggi gli algoritmi che valutano le foto di nudo, per esempio, rimuovono immagini di capezzoli femminile ma non quelle di cicatrici o l'allattamento o i quadri e le opere d’arte. Nyome sostiene che la sua foto non vìola nessuna policy in quanto la raffigura di 3/4 seduta, con le braccia che le coprono il seno e le gambe accavallate. La modella inoltre denuncia che la censura è assolutamente razzista.

La ragazza infatti afferma che le sue colleghe bianche, anche se pubblicano foto molto più provocanti e al limite delle regole della piattaforma, non hanno subito lo stesso tipo di restrizione. Ecco il motivo della sua rabbia e la conseguente accusa di razzismo nei confronti del social. Instagram ha affermato di stare per modificare la policy riguardante le foto di nudo, confermando però di voler rimanere fedele alla regola pubblicazione concessa solo se le parti intime sono coperte.