Ratajkowski nuda col pancione, non rinuncia al sexy selfie

Emily Ratajkowski è in attesa del suo primo figlio dal marito, l’attore Sebastian Bear-McClard, e aggiorna i suoi milioni di follower nel mondo postando sul suo profio Instagram un selfie allo specchio, che la riprende più bella che mai, incinta di quattro mesi. Una foto sensuale, con le nudità coperte da braccia e gambe, che dimostra quanto la gravidanza possa essere sexy: un trionfo di forme e rotondità che, a poche ore dalla pubblicazione, sta già impazzando sui social network di mezzo pianeta. La modella statunitense ha recentemente dichiarato di non voler conoscere in anticipo il sesso del figlio, per evitare di "incastrarlo" in stereotipi sessuali.