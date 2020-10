A Vittoria si vota, pare di sì

Vittoria - Vittoria andrà al voto domenica 22 e lunedì 23 novembre, come previsto. Non è arrivato l'annunciato decreto di rinvio del voto pensato dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. A causa dell'ingravescenza della pandemia era stata ventilata l'ipotesi che i comuni sciolti per mafia saltassero il turno elettorale, con un rinvio del voto in primavera.