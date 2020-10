Ciclista investito e ucciso da un’auto a Vittoria

Vittoria - La strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è temporaneamente chiusa al traffico in direzione Siracusa, in territorio di Vittoria, a causa di un incidente avvenuto al km 289, 900. Il sinistro ha coinvolto un ciclista e una autovettura. Nello scontro il ciclista è deceduto. Sul posto è stato istituito il senso unico alternato. Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti.