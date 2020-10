Domenica 25 ottobre, a Catania è ancora estate

Catania - Agosto infinito alla Plaia di Catania dove l'estate sembra proprio non voler finire e la gente sembra voler così scongiurare lo spauracchio di un prossimo lockdown. Il litorale sabbioso di viale Kennedy è stato preso d'assalto domenica 25 ottobre tra sdraio e ombrelloni di stabilimenti balneari ancora in funzione e tratti di spiagge libere in cui tanti sono andati semplicemente a passeggiare o comunque a prendere un po' di sole. I 24 gradi registrati domenica in Sicilia hanno assicurato una domenica soleggiata e calda che anche in altre parti della città è stata vissuta in modo altrettanto estivo: bagnanti anche a San Giovanni Li Cuti e in altre località rivierasche della provincia come Aci Castello e Aci Trezza. Il sole tornerà a splendere nel prossimo weekend.