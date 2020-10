Il blu dei laghi di Sicilia e il lago arancio

Se pensiamo alla Sicilia pensiamo al blu del mare. Ma se per un momento, però, voltiamo le spalle alla costa e guardiamo all’entroterra, scopriamo anche che la Sicilia è un'isola insolita. Il territorio siciliano è percorso da numerosi fiumi di breve corso, costretti con le loro poche risorse a portare acqua ad una regione altrimenti piuttosto arido. Ed è proprio da questo bisogno che nascono tanti piccoli laghi artificiali, che grazie alle loro acque blu alimentano le riserve idriche territoriali. Tuttavia, in Sicilia è ancora possibile trovare delle perle turchesi di origine naturale: ne sono un esempio classico i laghetti che si trovano lungo la costa, dove sono nate delle incantevoli riserve. Che siano artificiali o creati dalla natura, i laghi di Sicilia, sono però accomunati da una caratteristica: offrono un panorama davvero magnifico. Di invasi ce ne sono diversi, artificiali diventati simbolo della biodiversità locale e soprattutto luoghi in cui poter fare escursionismo a piedi o in bicicletta. Sono paradisi blu per gli amanti del birdwatching e mete da raggiungere per addentrarsi in paesaggi mozzafiato.

Partendo da Palermo, il primo lago che viene in mente è quello di Piana degli Albanesi. Il paradiso per tutti gli amanti dei cannoli. Piana e la vicina Santa Cristina Gela sono infatti i due centri di tradizione arbereshe in cui poter gustare questa delizia del palato siciliana a base di ricotta vaccina.

Il lago di Piana degli Albanesi

Andando avanti di qualche chilometro, lungo la costa tirrenica, troviamo un’altro grande invaso che, visto dall'alto, regala emozioni uniche. Siamo a Caccamo, la cittadina medievale famosa per il suo elegante castello ricco di leggende. Il lago è il Rosamarina, nato dall'omonima diga. Per vederlo si può fare una breve escursione sul monte Misciotto, caratterizzato da strati di gesso con cristalli trasparenti detti selenitici che danno l'impressione di camminare sul vetro. Una volta in cima il panorama invita al silenzio.

Simile per bellezza è anche il lago di Prizzi che si troveranno a incrociare gli amanti dei cammini e della Magna via Francigena. Siamo in terre Sicane, a due passi, ad esempio, dal centro abitato di Prizzi e di Palazzo Adriano, il paese scelto da Giuseppe Tornatore come location del film da Oscar Nuovo Cinema Paradiso.

Palazzo Adriano, dove fu girato "Nuovo Cinema Paradiso"

Dalla provincia di Palermo ci spostiamo nel Messinese perché, se amate la natura selvaggia e incontaminata, è lì che dovete far tappa. Il paesaggio autunnale è da cartolina, sarete dentro la riserva naturale più grande di Sicilia. Gli invasi da raggiungere sono due, uno di seguito all’altro: il lago Maulazzo e il Biviere. Entrambi possono essere raggiunti a piedi, se siete allenati, o in mountain bike. Il primo lago, in particolare, nel periodo invernale spesso si ghiaccia, creando un’atmosfera degna dei paesaggi nord europei. Per informazioni utili c’è un’associazione naturalistica, I Nebrodi, che mette a disposizione on line cartine e info utili.

Il lago Maulazzo nel Messinese

In provincia di Messina, precisamente nel Parco di Nebrodi, a quasi 1500 metri sul livello del mare, si trova il Lago Mulazzo. Questo lago artificiale nel tempo è diventato l’habitat perfetto per numerose specie animali, tra le quali l’airone, il germano reale, il merlo acquaiolo e il martin pescatore, e altrettante specie vegetali, di cui alcune endemiche, come ad esempio il cardo di Valdemone. All’interno del parco come raccomanda la guida Alessandro Licciardello, ci sono anche piccoli laghetti meno noti che vale la pena visitare. Uno tra questi è il lago Zilio, un minuscolo invaso in cui cresce uno dei fiori più piccoli al mondo, quello della Wolffia. L’elenco è ancora lungo, ma ci sono almeno due posti ancora da segnalare. Uno è particolarmente indicato se amate osservare gli uccelli durante le migrazioni ed è il «Biviere di Gela».

Chiudiamo con il Lago Arancio. Il Lago Arancio è un lago artificiale realizzato negli anni ’50 con la costruzione di una diga. Periodicamente, quando il livello delle acque si abbassa, è possibile assistere ad uno spettacolo emozionante: dall’acqua emergono i ruderi di una costruzione fortificata di origine araba (Mazzallakkar).

L’ennesimo invaso artificiale che è la meta perfetta per chi ama gli itinerari vitivinicoli, si trova in provincia di Agrigento, lungo quella vallata del Belìce resasi tristemente famosa per il terremoto del 1968; è proprio intorno a questo specchio d’acqua che sorgono importanti cantine che hanno fatto della Sicilia anche la terra del vino.

Sosta d’obbligo, nei dintorni, è Sambuca di Sicilia, nel cuore delle terre Sicane è un concentrato di bellezza e armonia , dal sito archeologico di monte Adranone la città greco-punica posta a circa 1000 mt di altitudine , si gode uno dei panorami più vasti della Sicilia . Lo sguardo spazia da Monte Genuardo alla macchia verde di Adragna per allungarsi poi alla valle di Mulini.

Borgo dei borghi nel 2016 e paesino in cui è possibile acquistare (per poi ristrutturare) una casa a un euro. Dal lago, attraverso la strada statale 188, si raggiungono le cave di Misilbes, descritte da Sciascia come «fantastiche e irreali, scavate nel fianco della collina come templi egiziani». Non avrete il mare davanti, ma queste acque dolci sapranno certamente lasciare il segno.