Ornella Vanoni positiva al Covid: “Mi ha presa!”

"Mi ha presa! Sto bene". Solo queste parole, seguite dagli hashtag #ornellavanoni #coronavirus #covid_19. La celebre cantante milanese - 86 anni compiuti lo scorso 22 settembre - annuncia così, sul suo profilo Facebook, di aver contratto il Coronavirus. Il testo scarno è accompagnato da una foto eloquente: lei a letto, con la coperta tirata fin sopra l’inconfondibile chioma rossa, unico elemento a farla riconoscere.

Non è l’unica in queste condizioni nel capoluogo lombardo, dove risiede, capofila dell’ondata di contagio in corso in Italia. Ed è solo l’ultima di un lungo elenco di artisti e personaggi noti infettati dal Covid-19, che hanno scelto di condividere la notizia della malattia con i fan sui social. A lei, come a tutti gli altri, gli auguri di pronta guarigione da parte dei lettori e della redazione di Ragusanews.