Ratzinger come sta? Pregate per lui, risponde una catena social

Città del Vaticano - Una martellante catena sui social e su whatsup, rimbalza velocissima con la richiesta di pregare per Benedetto XVI. Da dove sia partita resta un mistero, tuttavia ha inevitabilmente riacceso i riflettori sulle condizioni di salute di Ratzinger.

«E' come una candela che svanisce lentamente e serenamente. Lui è in pace con Dio, con se stesso e con il mondo, non è in grado di camminare senza aiuto e non può più celebrare la Santa Messa. Offriamo preghiere per il Santo Padre mentre continua nel cammino della vita con Cristo, che ama e ha servito con tanto amore e consegna» si legge nel messaggio, attribuito ad una dichiarazione di don Georg Gaenwein, il fedele segretario personale del Papa emerito. Dal monastero Mater Ecclesiae in Vaticano, dove vive la famiglia elettiva di Ratzinger, composta da don Georg e dalle tre suore laiche che lo accudiscono, filtra però che fortunatamente non c'è niente di anomalo, nessun allarme. E che la salute del pontefice emerito è compatibile con la sua età ed è tutto sotto controllo.