Vogliono chiudere Rai Storia

Accorpare Rai Storia e di Rai 5 in un unico canale televisivo. L’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini intende accorpare in un unico canale le due reti dimezzando l’offerta culturale della Rai. Rai Storia al canale 54, dedicato all’approfondimento storico, e Rai 5 sul canale 23, dedicato agli spettacoli dal vivo, teatro, documentari di arte, rappresentano l’essenza stessa del servizio pubblico, apprezzati ogni giorno da circa 200-300mila telespettatori in prime time.

Con il dimezzamento dell’offerta culturale Rai, assisteremmo al paradosso di vedere la Rai che smobilita su un settore eminentemente da servizio pubblico, mentre le tv private, che si reggono solo sugli introiti pubblicitari, vedrebbero confermata la loro produzione culturale, storica, documentaristica, si pensi al canale Focus di Mediaset sul digitale terrestre e a Sky Arte sulla piattaforma satellitare Sky.

I cittadini possono farsi sentire firmando la petizione su “Change.org”.