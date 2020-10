875 positivi al covid in provincia di Ragusa, 410 a Vittoria

Ragusa - I contagiati covid in provincia di Ragusa sono 875, a fronte dei 745 di mercoledì, 410 solo a Vittoria. A Ragusa quasi 200 i positivi. Attualmente sono 18 le persone ricoverate all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla nel reparto di malattie infettive (4 sono in foresteria in attesa di sviluppi) e 8 invece all’ospedale Maggiore di Modica sempre in malattie infettive. Per quanto riguarda la terapia intensiva 5 persone sono a Ibla, 3 al Giovanni Paolo II e 4 al Guzzardi di Vittoria, città in cui ci sono 14 pazienti in zona grigia.

I dati Comune per Comune: 36 ad Acate, 7 a Chiaramonte Gul, 69 a Comiso, 2 a Giarratana, 48 a Ispica, 46 a Modica, 18 a Pozzallo, 197 a Ragusa, 13 a Santa Croce, 13 a Scicli e 410 a Vittoria.