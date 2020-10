Bimbo di 9 anni muore mentre si allena a calcio

Rimini - Un bimbo di nove anni è morto mentre si allenava a calcio. È successo ieri sera al parco Marecchia a Villa Verucchio, nel Riminese. Il piccolo stava facendo degli slalom tra i coni, sotto la supervisione di tre allenatori, quando si è improvvisamente accasciato a terra davanti agli occhi increduli dei compagni. Inutile ogni tentativo di rianimarlo sul posto, dov’è giunto anche il 118 tentando un disperato massaggio cardiaco. Sul luogo della disgrazia sono intervenuti quindi i carabinieri, per i rilievi del caso. Probabile che il pm disponga l’autopsia per capire cosa sia successo. Il bambino non aveva mai manifestato problemi di natura cardiaca né accusato malori in precedenza, conseguendo regolarmente il certificato di idoneità sportiva.

“Non ci sono Il dramma ha sconvolto la piccola comunità di Verucchio, che ha annunciato il lutto cittadino per il giorno del funerale –. “L’amministrazione partecipa commossa al dolore della comunità e si stringe intorno alla famiglia del bimbo di 9 anni deceduto improvvisamente ieri sera sul campo da gioco – scrive la sindaca Stefania Sabba su Facebook –. Non ci sono parole per consolare i genitori e i parenti per questa grave perdita. Ieri sera tutti noi abbiamo perso un amico, un figlio, un pezzo di cuore. Il cielo ha guadagnato un nuovo angelo. Riposa in pace piccolo!". "Ciao piccolo angioletto, non ci sono parole ma solo una profonda tristezza in tutti noi” ha scritto sul social anche società sportiva dilettantistica l'ASD Villa Verucchio, per cui il bimbo giocava.