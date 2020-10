Catania, tassi al 120% per ristoratori in crisi Covid: arrestato usuraio

Catania - Strozzinaggio Tassi di interesse al 120% a commercianti ed esercenti in difficoltà durante il lockdown. La Guardia di finanza ha arrestato uno strozzino catanese - Giuseppe Luigi Celi, 32 anni - per usura aggravata dal metodo mafioso. Denunciato anche il padre Antonino, trovato in possesso di una pistola calibro 7.65 e 40 cartucce, custodita in casa insieme a contanti, agende, 'pizzini' e documenti relativi alla contabilità in nero.

La contestazione dell’aggravante è scattata grazie alla ricostruzione, da parte degli investigatori delle Fiamme gialle, delle frequentazioni tra Celi e membri di spicco del clan mafioso Santapaola-Ercolano. L’uomo aveva prestato in tutto 3500 euro a un ristoratore catanese, versandoglieli in più tranche a partire da febbraio, perché potesse proseguire l'attività economica. I militari sono intervenuti al saldo dell'ultima rata, presso un distributore di benzina di Misterbianco, dove si erano dati appuntamento, sorprendendo così l’usuraio in flagranza di reato.