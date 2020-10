Tunisino investito e ucciso da un’auto a Vittoria

Vittoria - Un tunisino di 43 anni è stato travolto e ucciso da un'auto stamani alle 5,30 a Vittoria. L'uomo era un bracciante agricolo. L'automobilista alla guida dell'auto è un 34enne di Vittoria, sottoposto poi a test tossicologici, oltre che a un intervento chirurgico alla mano, in seguito a un trauma riportato nell'urto. La vittima è stata sbalzata dalla prima auto sul cofano di un'altra auto in transito. Il tunisino era senza fissa dimora e forse lavorava in nero.