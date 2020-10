Covid, positivi due sacerdoti ragusani

Ragusa - Due sacerdoti ragusani sono risultati positivi al tampone Covid. I due religiosi si trovano ora in isolamento. Si tratta di un prete avanti con gli anni che, anche in ragione delle condizioni di salute, non partecipa più alle attività liturgiche, e di un sacerdote più giovane, che si è subito messo in isolamento fiduciario, evitando contatti con fedeli e altre persone.