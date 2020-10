Donna muore dopo una colonscopia all'ospedale di Vittoria

Vittoria - Una donna di 53 anni Comiso è morta dopo aver effettuato una colonscopia all'ospedale Guzzardi di Vittoria, il 19 ottobre. Ora, ci sono 4 indagati per questa vicenda: 3 medici dell’ospedale e una dipendente della Cooperativa dove la donna era ricoverata. L’indagine della Procura è scattata dopo la denuncia presentata dal marito della signora. La vicenda è stata raccontata su La Sicilia in un articolo di Salvo Martorana. Con questa denuncia, l'uomo vuole solo accertare i fatti. Il PM, Santo Fornasier, ha disposto l’autopsia che sarà eseguita dal medico legale Giuseppe Ragazzi e dal tossicologo Antonio Laudani. La donna era ricoverata in una Cooperativa, insieme al figlio, dal mese di marzo per problemi psichiatrici. L’avviso agli indagati è un atto dovuto essendo l’autopsia un accertamento tecnico irripetibile. Ci vorranno circa 90 giorni per avere l'esito degli esami autoptici.