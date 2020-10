Il ladro dei cantieri edili in trasferta a Ragusa

Ragusa - La Squadra Mobile di Ragusa congiuntamente alla Sezione Polizia Stradale di Ragusa ha tratto in arresto G.A. di anni 46, noto alle Forze dell’Ordine per i pregiudizi di Polizia in materia di reati contro il patrimonio, sorpreso a rubare attrezzi da lavoro all’interno di un furgone di una ditta edile.

I numerosi furti denunciati pressi gli Uffici della Polizia di Stato evidenziavano un modus operandi univoco: i reati avvenivano tutti in orari mattutini ed all’interno di automezzi utilizzati nei cantieri edili.

Personale della Squadra Mobile unitamente a personale della Sezione Polizia Stradale di Ragusa e del Distaccamento di Vittoria avviava una complessa attività di indagine che conduceva ad un soggetto di Catania, G.A., che quasi giornalmente giungeva in questo territorio a bordo della propria autovettura, percorrendo prevalentemente le arterie stradali dove insistono diversi cantieri edili, soffermandosi per pochissimo tempo per non destare l’attenzione degli operai, ma focalizzando i mezzi da razziare.

Dopo una intensa attività investigativa da parte degli uomini della Squadra Mobile e della Polizia Stradale, supportata da numerosi appostamenti nei pressi di alcuni cantieri della provincia, martedì scorso G.A. è stato bloccato a bordo della propria autovettura carica di attrezzi da lavoro rubati, mentre tentava di allontanarsi da Ragusa. La perquisizione eseguita dagli Agenti sull’autovettura dell’uomo ha portato al rinvenimento di diversi attrezzi da lavoro, del valore complessivo di circa euro 3.000, risultati di provenienza furtiva.

Stante la flagranza di reato l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato e su disposizione del P.M. di turno tradotto presso la casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tramite le denunce di furto sporte dalle vittime, i poliziotti sono riusciti a rintracciare i proprietari degli attrezzi rinvenuti a cui sono stati successivamente consegnati.