La 27enne morta nell'incidente è la figlia dell'ex sindaco

Castelvetrano - Francesca Cuttone, di 27 anni, è la ragazza morta ieri nell'incidente sulla statale 115 tra Castelvetrano e Marinella di Selinunte. La giovane figlia dell’ex sindaco Giovanni era a bordo di una Fiat Cinquecento. In base a quanto accertato la giovane avrebbe perso il controllo del mezzo ed uscita fuori strada, finendo poi violentemente contro un albero. Per la 27enne i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.Una notizia che ha gettato nello sconforto e nel dolore la cittadina di Partanna, di cui il padre Giovanni era stato sindaco.