La testimonianza di un vittoriese: ecco cosa è il Covid

Vittoria - L'imprenditore Rosario Turtola, conosciuto a Vittoria nel mondo della ristorazione, parla ai suoi concittadini dal letto dell'ospedale, per invitarli a stare attenti e a non sottovalutare il Coronavirus: "Avrei preferito una diretta crêpes sicuramente 🤣🤣

Mi avete scritto in tanti è questo è pura guarigione per me è la mia famiglia

Non sono in terapia intensiva..

Ho una lieve mancanza respiratoria che mi stanno curando con ossigeno e antibiotici del caso COVID

Proteggetevi se proprio dovete uscire,altrimenti rimanete dentro godendovi i vostri cari

Sono 12/13 gg che combatto ma non è la classica influenza come sminuiscono in tanti...

Fa male ..parecchio

Quindi state attenti che la vita è una!

Vi voglio bene buona vita a tutti!"