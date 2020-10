Uccide il compagno per gelosia e passa la notte dall'amico

Alessandria - Ha chiamato la polizia all'alba dopo ore passate a girovagare per Casale Monferrato, nell’Alessandrino, confessando al telefono agli agenti di aver ucciso il compagno - Fabio Spiga, sposato civilmente nel 2017 - colpendolo più volte con un coltello da cucina su tutto il corpo. Il reo confesso è il 43enne Luca Meloni: agli inquirenti ha riferito di aver perso la testa al culmine di una violenta lite avvenuta nell'appartamento dove la coppia viveva, per questioni di debiti e gelosie.

I poliziotti hanno trovato il cadavere nella camera da letto matrimoniale, con l’assassino poco distante, in stato confusionale. Dopo l'omicidio, attorno alle 22, Meloni si è pulito ed è uscito per incontrare degli amici, trascorrendo la notte a casa di uno di loro. Il giorno dopo si è messo a girovagare per le vie cittadine, senza direzione e ancora sotto, fin quando alle prime luci dell'alba, distrutto, si è deciso ad avvertire le forze dell'ordine.