Una insegnante positiva, chiusi due plessi scolastici

Canicattini Bagni - Una insegnante dell’istituto comprensivo Verga di Canicattini è risultata positiva al virus. E’ il quarto caso in pochi giorni e l’amministrazione, con una ordinanza del sindaco Marilena Miceli, ha disposto per domani la chiusura dei due plessi scolastici “Garibaldi” e “Mazzini”, per la sanificazione dei locali che sarà effettuata nella giornata di sabato.