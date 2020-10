Alitalia: rinvio all’8 novembre dei voli da/per Comiso. Un solo passeggero!

Comiso - Alitalia informa di aver proceduto al rinvio all’8 novembre per l’attivazione dei voli in continuità territoriale tra l’aeroporto di Comiso e Roma Fiumicino (2 voli al giorno) e Milano Linate (1 volo al giorno).

La compagnia ha rappresentato alle Autorità competenti la necessità di posticipare l’avvio dei voli aggiudicati con Bando di gara istitutivo degli oneri di servizio pubblico, e si è avvalsa delle facoltà di razionalizzare i servizi a causa del pressoché inesistente livello di prenotazioni conseguente alle restrizioni ed interventi dissuasivi verso gli spostamenti non indispensabili. Nella prima settimana di novembre, infatti, i voli registravano una media di un solo passeggero prenotato per volo, con rischio di ulteriore abbassamento per no-show legato ai comportamenti individuali di riprogrammazione dei viaggi fuori Regione.

Per informazioni sui voli è disponibile il sito alitalia.com, il servizio clienti al numero verde 800.65.00.55 (per chi chiama dall’estero 06/65649) o ci si può rivolgere alla propria agenzia di viaggi.