I voli in continuità territoriale procrastinati al 1 dicembre

Comiso - I voli in continuità territoriale da Comiso e da Trapani sono stati rinviati al 1 dicembre. A deciderlo l'Enac in seguito all'emergenza pandemica che ha fatto sì che sui voli vi fossero pochissime prenotazioni, addirittura un solo passeggero prenotato su un volo Alitalia. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti modificherà i periodo di affidamento del servizio da tre anni a due anni e undici mesi a partire dal 1 dicembre.

A questo punto vengono procrastinate al 1 dicembre le rotte onerate da Comiso per Milano e Roma (da parte di Alitalia), e da Trapani per Perugia, Trieste, Ancona (da parte di Tayaranjet) e da Trapani per Brindisi, Napoli, Parma (da parte di Albastar).