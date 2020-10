Il pizzolo di Sortino diventa un marchio

Sortino, Siracusa - Il pizzolo di Sortino, una focaccia farcita con vari ingredienti, è adesso un marchio registrato. La presentazione è avvenuta al ministero dello Sviluppo economico per tutelare la peculiarità del prodotto siracusano. «Abbiamo deciso di lasciare aperto per pranzo tutto novembre - dice il sindaco Vincenzo Parlato - e vogliamo provare a reagire trovando soluzioni alternative nel rispetto delle regole. Per questo invito tutti a gustare il pizzolo di Sortino a pranzo. Le nostre attività hanno concepito un nuovo modo di servire durante la pandemia e vanno sostenute, spero che la gente approfitti in un momento di ridotta convivialità con il pizzolo, fatto con i migliori prodotti della nostra terra». Il prossimo passaggio sarà quello di far diventare il pizzolo un presidio slow food, considerato che molti degli ingredienti con cui vengono farciti sono infatti a chilometro zero.