iPhone 12 Pro o iPhone 12 Pro Max. Cosa scegliere? I prezzi

Cosa scegliere fra il nuovo iPhone 12 Pro e il nuovissimo iPhone 12 Pro Max in uscita il 13 novembre? Il dilemma è riservato a chi ha più di mille euro da spendere in un cellulare. Cerchiamo di capire i pro e i contro, anticipando però che il Max è più grande, è difficile da maneggiare con una sola mano, e ha qualità fotografiche superiori.

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, le differenze nel display



iPhone 12 Pro è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con una risoluzione di 2532 x 1170 pixel, pari a 460 pixel per pollice. Il 12 Pro Max dispone invece di un display Super Retina XDR da 6,7 ​​pollici con una risoluzione di 2778 x 1284 pixel, pari a 458 pixel per pollice, ovvero leggermente inferiore rispetto al fratello rivale

La differenza nella densità di pixel tra il12 Pro e il 12 Pro Max è così piccola che gli utenti non sono in grado di notarla. Le altre funzionalità del display sono le stesse tra iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max:

Display Super Retina XDR

Display HDR

2.000.000: 1 rapporto di contrasto (tipico)

Display True Tone

Ampio display a colori (P3)

Tocco aptico

800 nit luminosità massima (tipica)

Luminosità massima di 1200 nit (HDR)

I display di iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max sono entrambi protetti dalla tecnologia Ceramic Shield, che secondo Apple offre prestazioni migliori rispetto ai precedenti iPhone.

Due telefoni in acciaio

L’iPhone 12 Pro e l’iPhone 12 Pro Max sono realizzati in “acciaio inossidabile chirurgico”, che conferisce loro una finitura lucida e brillante attorno ai bordi. Entrambi i dispositivi sono classificati per resistenza a schizzi, acqua e polvere IP68. Possono quindi resistere all’immersione ad una profondità massima di 6 metri per un massimo di 30 minuti. L’iPhone 12 Pro Max è notevolmente più pesante e più grande per via del display da 6,7 ​​pollici.

Prestazioni e batteria

L’iPhone 12 Pro e l’iPhone 12 Pro Max sono identici per quanto riguarda le prestazioni. Entrambi i dispositivi sono dotati dell’ultimo processore A14 Bionic di Apple, definito “il chip più veloce in uno smartphone”. L’A14 Bionic dispone di due core ad alte prestazioni e quattro core di efficienza.

Sia il 12 Pro che il 12 Pro Max dispongono anche dell’ultimo Neural Engine per funzionalità e capacità di apprendimento automatico migliorate. Apple afferma che il nuovo Neural Engine a 16 core offre un aumento dell’80% delle prestazioni rispetto alla generazione precedente. Ci sono inoltre 6 GB di RAM in entrambi i dispositivi, che è superiore ai 4 GB di RAM che Apple ha utilizzato su iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

È inoltre disponibile il supporto per la ricarica rapida per ottenere una carica fino al 50% in 30 minuti con un alimentatore da 20 W. Si può anche utilizzare la ricarica wireless Qi a 7,5 W di potenza e la ricarica wireless MagSafe a 15 W di potenza.

Uno dei principali vantaggi di iPhone 12 Pro Max è che essendo più grande può alloggiare una batteria con maggiori dimensioni. Quindi, quanta potenza ci si può aspettare da una carica? Ecco cosa afferma Apple:

Durata della batteria dell’iPhone 12 Pro

Riproduzione video: fino a 17 ore

Riproduzione video (in streaming): fino a 11 ore

Riproduzione audio: fino a 65 ore

Durata della batteria di iPhone 12 Pro Max

Riproduzione video: fino a 20 ore

Riproduzione video (in streaming): fino a 12 ore

Riproduzione audio: fino a 80 ore

Se siete maniaci della fotografia scegliete il Max

L’iPhone 12 Pro Max offre diversi miglioramenti della fotocamera rispetto al più piccolo iPhone 12 Pro. Sia l’iPhone 12 Pro che l’iPhone 12 Pro Max sono dotati di una fotocamera a triplo obiettivo sul retro con 12MP ultra grandangolari, grandangolari e teleobiettivi. C’è anche il supporto per la modalità notturna, Deep Fusion e Apple ProRAW su tutta la linea.

Ma le differenze sostanziali sono nelle dimensioni del sensore. L’ampia fotocamera dell’iPhone 12 Pro Max è dotata di un sensore più grande del 47% rispetto all’iPhone 12 Pro, con pixel da 1,7μm. Apple afferma che questa differenza nella dimensione del sensore comporta un enorme miglioramento. Si parla dell’87% di performance in più in condizioni di scarsa illuminazione.

Inoltre Apple afferma che il 12 Pro Max presenta uno di zoom ottico globale di 5x, mentre l’iPhone 12 Pro dispone di una gamma di zoom ottico 4x. L’iPhone 12 Pro è dotato di zoom digitale fino a 10x e l’iPhone 12 Pro Max è dotato di zoom digitale fino a 12x.

Infine, l’iPhone 12 Pro Max è dotato di un teleobiettivo 2.5 × ƒ / 2.2, mentre l’iPhone 12 Pro è dotato di un teleobiettivo 2x ƒ / 2.0. L’apertura maggiore sull’obiettivo dell’iPhone 12 Pro Max significa che c’è meno luce che entra nella fotocamera, quindi l’obiettivo dell’iPhone 12 Pro lascia entrare più luce.

La fotocamera frontale per i selfie è la stessa sui due iPhone top di gamma, con fotocamera da 12 MP e apertura ƒ / 2.2. C’è anche il supporto per la modalità notturna quando si utilizza la fotocamera frontale. Prima volta in assoluto su un iPhone.

iPhone 12 Pro vs iPhone 12 Pro Max, pregi e difetti

L’iPhone 12 Pro Max è un davvero grande telefono. È il telefono più grande che Apple abbia mai rilasciato ed è persino più grande dei precedenti telefoni “Max” e “Plus” prodotti nel corso degli anni. Il che si converte in una migliore tecnologia della fotocamera e una maggiore durata della batteria.

Per molte persone, tuttavia, le dimensioni dell’iPhone 12 Pro Max sono probabilmente proibitive. Molti utenti non saranno in grado di usarlo con una mano, il che potrebbe essere un fattore determinante. L’iPhone 12 Pro Max è anche più costoso dell’iPhone 12 Pro, non questione da poco. L’iPhone 12 Pro offre un set simile di funzionalità, racchiuso in un ingombro più gestibile e ad un prezzo inferiore. Si perdono alcune funzionalità della fotocamera di fascia alta, ma per molti utenti la fotocamera dell’iPhone 12 Pro risulterà più che sufficiente.

I prezzi. Il Max costa sempre 100 euro in più per modello

Innegabile dire che iPhone 12 Pro Max rappresenta un bel mattone. A questo si unisce il prezzo, che varia di 100 euro a seconda del modello da voi scelto. L'iPhone 12 Pro da 128 GB è disponibile infatti a partite da 1.189 euro, mentre il Pro Max sale a 1.289 euro e così via scalando oltre le 1300 euro. Per un telefono.