Non ce l'ha fatta Romina Occhipinti

Scicli - E' scomparsa, dopo aver combattuto la malattia, che negli ultimi mesi era tornata a bussare alla sua porta. Romina Occhipinti è venuta meno lasciando un grande vuoto in chi l'ha conosciuta. Per anni ha lavorato alla cassa del Millennium di Scicli, dove si era fatta apprezzare per la sua gentilezza. Romina lascia un figlio e il marito Giovanni. Le condoglianze di Ragusanews ai familiari.