Covid, 931 positivi in provincia di Ragusa, 432 a Vittoria

Ragusa - Sono 931 i positivi in provincia di Ragusa. Vitttoria è la città più contagiata, con 432 positivi. I dati Comune per Comune: Acate 41, Chiaramonte 7, Comiso 75, Giarratana 4, Ispica 57, Modica 52, Monterosso 2, Pozzallo 22, Ragusa 197, Santa Croce: 15, Scicli: 16 Vittoria: 432. Sono stati effettuati, fino ad oggi, 43.437 tamponi e 13.109 esami sierologici. In tutto, il numero di tamponi ed esami sierologici è di 56.546. Ancora non disponibile il dato aggiornato dei ricoverati. Ieri, erano in totale 32.