Covid, 95 casi a Comiso

Comiso - "I contagi, da fonti ufficiali, salgono tra Comiso e Pedalino a 95". A farne notizia la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari. "La notizia mi preoccupa molto, soprattutto perché in giro vedo troppe persone adulte portare con spavalderia la mascherina sotto il mento mentre parlano a 30 centimetri con altri conoscenti, e mi giungono foto e messaggi allarmati di assembramenti di ragazzi sprezzanti di ogni regola. Intanto invito tutti a chiamare, in casi del genere, immediatamente il 112 e a rimproverare chiunque non rispetti le regole.

O dovremo piangere qualche morto prima di capire che abbiamo in tutto questo una enorme responsabilità personale? I posti in terapia intensiva sono quasi esauriti e la preoccupazione anche per la vicina Vittoria è fortissima