Alunne bendate durante l'interrogazione a distanza, via web, per impedire che durante le domande del professore sbirciassero appunti, cartacei o in Rete. Succede al liceo "Caccioppoli" di Scafati, nel Salernitano, dove l'insegnante di latino e greco –evidentemente privo dell’esperienza necessaria per accorgersi da solo se le studentesse fossero preparate - ha adottato questa “soluzione”, durante le lezioni da remoto a cui sono costrette attualmente le scuole superiori.

"Si trattava di un esempio per dimostrare ai ragazzi che non hanno bisogno di sbirciare" la paradossale giustificazione avanzata all’Ansa dal dirigente scolastico Domenico D'Alessandro, che ha già parlato dell'accaduto con il docente. Il consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli, ha presentato un'interrogazione all'assessore Lucia Fortini.