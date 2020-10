Covid, Conte: Nuovo lockdown solo il 9 novembre

Roma - Covid, il dato dei nuovi casi positivi sfonda un altro traguardo psicologico, 30.000, la percentuale sui tamponi eseguiti è ben al di sopra del 10 per cento ed è un campanello d’allarme. L’Rt (l’indice di trasmissione che misura la velocità dell’epidemia e che dovrebbe restare sotto a 1) è peggio del previsto, oscilla tra un minimo di 1,49 e un dato medio di 1,7. Tutte le Regioni sono sopra a 1, addirittura Lombardia e Piemonte sono rispettivamente a 2,16 e 2,09, Bolzano a 1,96, il Molise a 1,86, la Valle d’Aosta a 1,89. Il Lazio a 1,51. Sono 11 le Regioni ad alto rischio di trasmissione non controllata.

In questo scenario preoccupante, vi sono alcuni timidissimi segnali che spingono a frenare la decisione che porta a un lockdown immediato. In primis, i dati del report settimanale ancora non registrano l’effetto dell’ultima stretta del Dpcm di sabato scorso. Inoltre, i dati sulle 24 ore di ieri sono molto brutti, ma non quanto ci si potesse aspettare: una settimana fa il numero dei casi positivi raddoppiava costantemente, da due o tre giorni l’incremento è attorno al 60-70 per cento. Oggi ci si poteva aspettare almeno 36-37mila casi, sono stati invece 31.084: tantissimi, ma meno dello scenario peggiore.

Anche i morti sono molti - 199 - ma comunque non c’è un incremento che viaggia in proporzione al numero di casi, anche se va sempre ricordato che prima aumentano i positivi, poi i ricoveri, infine i decessi. Restano comunque un fatto. Con l’Rt a 1,7 siamo alle porte dello scenario 4: se confermato la prossima settimana, richiederà misure drastiche. «Si segnala - dicono gli esperti - che in alcune Regioni italiane la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4 con rischio di tenuta di servizi sanitari nel breve periodo». Il governo per ora resta in stand-by. Giuseppe Conte rimane su una posizione attendista. «Dobbiamo prima valutare bene gli effetti delle misure prese con il Dpcm di domenica scorsa e smaltirne i contraccolpi nell’opinione pubblica... Decidere adesso una stretta ulteriore non rispetterebbe i principi di gradualità e progressività fin qui seguiti», ha detto il premier a margine del Consiglio dei ministri a chi, allarmato, gli chiedeva cosa avesse intenzione di fare.

Il lockdown light

Ciò significa che se la situazione dovesse continuare a peggiorare, il governo valuterà il nuovo giro di vite esattamente quindici giorni dopo il Dpcm del 24 ottobre: il 7 novembre, per rendere operative le eventuali ulteriori restrizioni da lunedì 9. In ogni caso, se il trend dell’epidemia dovesse continuare a peggiorare, se lo stop alle 18 dell’attività di bar e ristoranti, la chiusura di palestre, attività sportive, musei, cinema e teatri non avranno sortito gli effetti sperati, si andrà verso un lockdown light sul modello francese. Aziende, fabbriche e uffici rimarranno aperti, ma tutti dovranno restare a casa. Chiuderanno anche i negozi (tranne quelli di generi alimentari), e si potrà uscire solo per andare a lavoro, fare la spesa, per ragioni mediche e per portare i bambini alle elementari o alle materne (c’è chi spinge per lasciare aperte pure le medie). Praticamente certa anche la chiusura dei confini regionali, come molto probabili nei prossimi giorni lockdown locali decisi dalle Regioni.