Covid, Ragusa è in zona rossa d’emergenza?

Ragusa - Ragusa in zona d'emergeza Covid? I numeri di oggi direbbero questo. Centodiciassette positivi in un solo giorno. E la storia va avanti così da almeno 11 giorni. Si gioca, infatti, al raddoppio dei casi, dal 20 ottobre in poi, con una incidenza dei positivi sui tamponi effettuati sicuramente maggiore del 10% nazionale.

Ci basterebbe pensare che il totale, nel periodo Marzo – Maggio, per il numero massimo dei positivi si era attestato a quota 97. È vero, non facevamo tamponi. Ma negli ospedali ragusani si respirava serenità.

Oggi non è così.

Le immagini delle ambulanze che fanno la fila ai pronto soccorso dei nosocomi territoriali, è la misura esatta di ciò che sta accadendo.

Se nel trimestre marzo – maggio, il Covid 19 era pressoché introvabile in provincia di Ragusa, oggi, non è affatto così. Una famiglia su 8 a Vittoria ha un malato in casa. Sempre oggi, noi tutti abbiamo almeno un amico, un conoscente, un parente risultato positivo al tampone dell’Asp. Sono numeri inequivocabili, 1.645 positivi in provincia, che destabilizzano.

E il virus da noi fa pure i morti. Non scordiamolo. Abbiamo contabilizzato 1.500 positivi in meno di 5 mesi. Con una verticalizzazione del contagio dalla prima settimana di apertura delle scuole.

Sarà stato un caso? Non lo sappiamo. Ma i numeri intersecati alle date non si discutono.

Cosa non ha funzionato nella provincia Covid Free, meta turistica di tutti quelli che scappavano dalla paura del Coronavirus?

La traccia dei contagi. Ecco il fallimento del nostro territorio che si prepara ad affrontare un lockdown che, dal punto di vista psicologico ed economico sarà ancor più tragico più di quello vissuto già a marzo. L’Asp di Ragusa non è riuscita a stare dietro al Virus che, focolaio dopo focolaio, ha infettato una provincia intera.

Mancanza di mezzi, personale sanitario, strutture? Può essere. Non puntiamo il dito contro nessuno. Ma è inequivocabile il fatto che qualcosa a qualcuno sarà pure fuggita di mano.

I software di tracciamento? Inutili. Se Immuni non ha funzionato in Lombardia, essenza della modernità industriale, culla tecnologica d’Italia, figuriamoci ai confini dell’impero, da noi, in Sicilia, a Ragusa.

Eppure, i numeri avrebbero potuto registrare un disastro ancor più tragico se non fossero intervenuti i privati ad arginare l’epidemia. Focolai dappertutto nelle attività produttive della provincia di Ragusa, specie in quelle industriali, gestiti, però, con una politica sanitaria vincente: sezionamento del contagio, isolamenti fiduciari ai contatti stretti, squadre intere di lavoratori riposizionate a riposo preventivo, e tamponi rapidi processati dalle strutture sanitarie private (e a pagamento) per tutti i lavoratori. Risultato? Epidemia confinata, positivi affidati all’Asp con tempestività, produzione in salvo e, soprattutto, niente sovraccarico sulle strutture sanitarie statali.

Fatecelo dire: non siamo poi così da terzomondo. Al netto dei protocolli Inail, rispettati con politiche restrittive in ordine al distanziamento, smart working e utilizzo mascherine sempre e in ogni ambiente di lavoro, c’è da dire che molte aziende di Ragusa si stanno anche dotando di macchine utili al riconoscimento rapido delle infezioni da Covid tramite tamponi salivari quasi istantanei.

Le intuizioni dell’impresa ragusana, a oggi, sono state vincenti. Rendiamo a Cesare quel che è di Cesare.

Se gli imprenditori, infatti, avessero dovuto attendere i tempi delle Asp, oggi in provincia avremmo avuto almeno il doppio dei contagiati.

Il diluvio, appunto.