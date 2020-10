Tiziano Ferro canta E ti vengo a cercare di Franco Battiato. VIDEO

"Battiato mi ha salvato". E' stata pubblicata ieri la cover di Tiziano Ferro (Latina, 1980) della canzone di Franco Battiato "E ti vengo a cercare" (Fisiognomica, 1988). Si tratta del secondo singolo tratto dal nuovo disco di Tiziano Ferro "Accetto miracoli: l'esperienza degli altri". Non è la prima volta che il cantante 40enne canta Franco Battiato: lo aveva già fatto nel 2002 durante alcuni concerti del tour legato al suo album d'esordio "Rosso relativo", quando si era esibito con una cover di "Centro di gravità permanente". Nel 2008 ha collaborato proprio con il cantautore siciliano per uno dei brani del suo quarto album "Alla mia età": insieme scrissero e incisero "Il tempo stesso". "Battiato è l'avanguardia - ha dichiarato tempo fa Tiziano - ero a Madrid per un corso di marketing e ho fatto 400 km per andarlo a sentire a Logrono: gli davo del lei poi siamo diventati amici, mi ha chiesto un adattamento in spagnolo di 'Tutto l'universo obbedisce all'amore'. Da questo signore ho capito che cos'è l'integrità".

News Correlate Tiziano Ferro canta Battiato: E ti vengo a cercare

Oltre a “Rimmel” di De Gregori, primo singolo dell'album, e “E ti vengo a cercare”, nell'album troviamo “Morirò D’Amore” di Giuni Russo, “Bella D’Estate” di Mango, “Margherita” (Riccardo Cocciante), “Almeno Tu Nell’Universo” (Mia Martini), “Cigarettes And Coffee” (Scialpi), “Perdere L’Amore” (Massimo Ranieri, che per l’occasione ha duettato con Tiziano), “Piove” (Jovanotti) feat. Box of Beats, “Portami a Ballare” (Luca Barbarossa), “Nel Blu Dipinto Di Blu” (Domenico Modugno), “Ancora, Ancora, Ancora” (brano di Cristiano Malgioglio e interpretato da Mina), e infine “Non Escludo Il Ritorno” di Franco Califano.