Covid, è morto Gianni Molè

Vittoria - La notizia che mai avremmo voluto scrivere è arrivata oggi alle 10,45. Gianni Molè è morto stroncato dal Coronavirus, a 59 anni. Giornalista, capo ufficio stampa alla Provincia Regionale di Ragusa, e capo di gabinetto dell'Ente, segretario dell'Assostampa Ragusa, Gianni aveva accusato i primi sintomi Covid circa 12 giorni fa. Lunedì scorso il ricovero in ospedale a Vittoria, dove ieri a mezzogiorno le sue condizioni di salute sono precipitate.

Gianni Molè è stato un punto di riferimento per la stampa in provincia di Ragusa e non solo, anche per l'atteggiamento paterno con cui ha fatto crescere una generazione di giornalisti più giovani che in lui hanno trovato un consigliere e un termine di confronto, anche dialettico. Uomo di sport, innamorato del proprio lavoro, e della sua Vittoria, ha incarnato un profilo alto nell'interpretazione della professione. Aveva 61 anni. Lascia la moglie e due figlie.