Covid, morta una anziana sciclitana a Modica

Modica - Una anziana di Scicli, di 85 anni, è morta all’ospedale di Modica dov’era stata ricoverata in gravi condizioni. La donna era risultata positiva al Covid, ma soffriva di patologie pregresse che rendevano estremamente complicato il suo quadro clinico. Intanto, in provincia, sono stati superati i 1.000 contagi in isolamento domiciliare.