Gli abiti da sposa 2021: ecco quelli di tendenza da non perdere

Come si vestiranno le future spose nel 2021? Scopriamo gli abiti da sposa più belli già disponibili in atelier e le tendenze da seguire, all'insegna di una nuova idea di seduzione, al passo coi tempi.

Negli ultimi mesi parlare di abiti da sposa non è stato semplice. Tra matrimoni sfumati, rimandati, o celebrati con un pizzico di malinconia e restrizioni e distanze di sicurezza, il mondo del wedding ha vissuto una stagione inimmaginabile. Non siamo ancora tornati a fare le cose "come prima", e chissà quando ci torneremo ma ciò che conta adesso e tornare a parlare di novità, di desiderio e perché no, tornare un po' a sognare la magia dell'abito bianco.

Come saranno gli abiti per il “giorno più bello” nel 2021?

Le tendenze abiti da sposa 2021 quest'anno portano l'attenzione su linee molto romantiche ed eleganti che puntano però anche sulla ricercatezza dei dettagli come: fiocchi, cinture e maniche importanti. Non mancano anche i giochi di tessuti con accostamenti in trasparenza leggiadri.

Anche se con il semi lockdown, anche i ricevimenti anche per pochi intimi sono stati aboliti, sposarsi è ancora lecito, e non si può di certo farlo senza il vestito. Per chi ha dovuto rimandare o ha programmato il proprio matrimonio nel 2021, la buona notizia è che c’è più tempo per sondare le nuove tendenze abiti da sposa 2021 lanciate dai brand specializzati, da Atelier Emé a Pronovias e scegliere tra le nuove tendenze.

Quali sono le tendenze per gli accessori da sposa 2020?

Come dimostrano gli ultimi dati rilasciati dal portale Matrimonio.com: a maggio 2020, nonostante tutto c'è ancora voglia di fare il grande passo, nel migliore dei modi. Facendo attenzione al look e al vestito di tendenza.

In concomitanza con l’allentamento delle misure restrittive del primo lockdown, i click nella sezione “Abiti da sposa” sono aumentati fino a picchi del +25% rispetto al periodo di chiusure. E a ottobre 2020, con l'annuncio dei nuovi divieti e nonostante una leggera diminuzione del traffico, le brides-to-be non smettono ancora di cercare il vestito dei propri sogni. A tal proposito, tutti i marchi di abiti da sposa concordano su un punto: a cambiare non saranno solo le modalità del ricevimento. Si affaccia infatti anche una nuova idea di seduzione, che punta sempre di più all’essenziale. Coprire piuttosto che scoprire, attraverso alcuni dettagli di stile che rispolverano il passato e lo esaltano in chiave contemporanea.

Abiti Minimal ma in lungo

I modelli principeschi si adattano ai tempi moderni. E gli abiti pomposi lasciano spazio a tagli lineari e alleggeriti. Ripuliti, semplificati, attuali: gli abiti da sposa 2021 puntano sul minimalismo. Una tendenza che predomina soprattutto nei modelli di abiti da sposa a maniche lunghe: restano il taglio a sirena, le lunghezze e lo strascico, ma la preferenza è per tessuti come il mikado o il cady, più rigidi e strutturati, che vestono senza appesantire. Il focus è sul punto vita, ammorbidito o esaltato da cinture e fasce di tessuto. Semplicemente d'impatto.

Il modello da principessa è sempre in voga

La maxi gonna dal sapore regale è un qualcosa su cui piace fantasticare, perché nell'immaginario comune l'abito da sposa è l'abito da principessa. Il modello è ancora l'abito da sposa indossato da Meghan Markle, perché dei matrimoni reali – anche se lei non lo è più – non ne abbiamo mai abbastanza. Ma l'abito da sposa a spalle scoperte per il 2021 diventa contemporaneo: lo scollo portato in auge da Brigitte Bardot negli anni Sessanta si fa netto, squadrato, senza perdere la sua essenziale femminilità. Dimenticate lo scollo imperiale: protagonista è la fascia di tessuto che parte dal sottospalla. Un dettaglio ricercato che si sposa alla perfezione con abiti da sposa a trapezio o a sirena, decorati o lineari.

Il Retrò predomina

Il richiamo al passato predomina negli abiti da sposa 2021. Che strizzano l'occhio anche alle tendenze moda: a dimostrarlo, un tripudio di frange, piume, cristalli retrò che ricordano i fasti degli anni Venti. Lo stile Charleston, vistoso ma raffinato, è reinterpretato in chiave Millennial: i decori si posano delicatamente sulla schiena e sui corpetti minimal, ingentiliscono le trasparenze o esaltano gli abiti da sposa corti che piacciono alle nuove generazioni. A discapito dei tradizionali merletti e pizzi, prontamente sostituiti da eleganti tessuti tulle o plumetis, con piccoli pois vedo non vedo.

Le maniche imponenti spiccano sugli abiti da sposa 2021

A proposito di maniche: l'attenzione di molti designer è caduta proprio qui, su maniche ampie e voluminose, che diventano le star assolute dell'abito. A sbuffo, da odalisca, con volant. Vaporose, leggere, ma imponenti. Le maniche spiccano sugli abiti da sposa 2021, e diventano un accento che esalta anche il vestito più semplice. La scelta è vasta: maniche ampie e voluminose si posano sia su silhouette moderne e rigorose che su wedding dress decorati dallo spirito boho. E fanno volare con la fantasia verso mete e luoghi ameni. Perfette per chi programma di sposarsi in riva al mare o in giardino, o per chi è in cerca di un abito da sposa per un matrimonio civile diverso dai soliti.

Lo Scollo all'americana è la tendenza della sposa 2021

Uno dei must della stagione: proposto da tantissimi designer, che sceglierne tre è stata un'impresa, lo scollo all'americana caratterizza moltissimi abiti dalla linea scivolata o a sirena, fino a quelli con gonna più ampia e principesca. Un vero must, per spalle e schiena in evidenza, che può essere interpretato in tanti modi diversi, in pizzo super elegante o in satin con dettaglio stile turtleneck.

Addio scolli a cuore, a V e dintorni. La nuova tendenza per gli abiti da sposa 2021 è quella dello scollo all'americana, che Oltreoceano chiamano halter. Un particolare che esalta le mise più romantiche e femminili così come i vestiti più basici. Il décolleté è coperto da bustier ricamati, il collo è protagonista, impreziosito da fasce di seta o pizzo o spalline sottili a spaghetto. E spesso gli abiti da sposa con scollo all'americana presentano profonde aperture sulla schiena, delicate e sensuali.

Abiti da sposa 2021: la rivincita del rosso tra le nuove tendenze

Ogni stagione ha il suo colore, e per la sposa vale lo stesso. Se anche per la prossima primavera non mancheranno toni di rosa o di un delicato azzurro, a catturare la nostra attenzione è stato il rosso. All over o legato a dettagli che rompono gli schemi, acceso oppure scuro e intenso.

Abiti da sposa 2021: ritorna il corto

L'abito corto è un po' come il pantalone: relegati entrambi, in passato, a un concetto di matrimonio "civile", oggi si sono riscattati diventando una scelta di stile e non di contesto. Pluri ricamato o minimal, dalla linea sinuosa o ampia, l'abito corto rappresenta oggi un concetto di eleganza leggera e spensierata, oltre che comodissima.

Come avete visto tra le tendenze 2021 delle spose anche il colore è presente, e va oltre i soliti rosa cipria, nude e azzurro, regalandoci un tocco alquanto... fiammante. Siete pronte a fare la vostra scelta?