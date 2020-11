Covid, ipotesi coprifuoco alle 21

Roma - Coprifuoco alle 18, alle 20 o alle 21, in tutta Italia. Serrande abbassate e persone chiuse in casa, tranne chi è fuori per lavoro, salute o altre necessità ed emergenze, da comprovare con autocertificazione. E, nelle aree più a rischio (al momento, in base all’indice Rt, sono Lombardia, Piemonte e Calabria), bar e ristoranti chiusi anche a pranzo e didattica a distanza per tutti gli studenti a partire dalla seconda media.

Sono queste alcune delle nuove misure che il governo intenderebbe applicare nel Dpcm che il premier Giuseppe Conte firmerà non più lunedì, come previsto in un primo tempo, ma martedì (e che sarà spiegato al Parlamento domani). Il dpcm in preparazione dovrebbe prevedere dunque norme valide per tutto il territorio nazionale — un coprifuoco anticipato, il blocco della mobilità tra Regioni, la chiusura dei centri commerciali almeno nei week end e lo stop ai corner giochi nei bar e nelle tabaccherie —e una serie di norme più rigide, che scatterebbero in automatico, per le aree a rischio, individuate in base all’indice Rt.

Le misure anti Covid oggi in vigore

Attualmente sono in vigore le misure anti covid contenute nell'ultima versione del decreto in vigore dal 26 ottobre fino al 24 novembre che ha posto l'Italia in semi lockdown. Poche, rispetto al dpcm del 13 ottobre, le modifiche inserite che vanno incontro alla richieste delle Regioni. Addio cene fuori al ristorante, ma è salvo il pranzo domenicale. Resta, infatti, lo stop alle 18 per le consumazioni in bar e ristoranti, ma viene consentita la loro apertura la domenica e i festivi. Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, forte raccomandazione a "non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi". Si potranno ancora svolgere i concorsi pubblici e privati. Confermata la Didattica a distanza al 75% negli istituti superiori.