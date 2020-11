L'amore al tempo del Covid 19: la parola d'ordine è il corteggiamento lento

Per i single la vita ai tempi della pandemia può essere veramente dura. Poche possibilità di incontri e paura del contagio possono condizionare la nascita di nuove relazioni. A New York, dove la memoria dei giorni bui dell'epidemia di AIDS degli anni 80 è sempre viva, non ci hanno pensato due volte e a giugno il dipartimento della salute ha stilato un breviario di regole per il sesso al tempo del Covid: lettura interessante, che la Lila ha tradotto per fugare i dubbi degli italiani a riguardo: sul sito del Ministero della Salute infatti ad oggi di sesso e covid non si parla. Ma ahinoi, come ci insegna la frenesia sessuale di Florentino, il protagonista del romanzo di Marquez L'amore ai tempi del colera, una pandemia non conduce necessariamente alla castità. Anzi. Dunque cosa possiamo fare e cosa no, sessualmente nelle condizioni in cui siamo? Ce lo spiega lo psichiatra e sessuologo Marco Rossi quali sono le precauzioni da adottare e perché è necessario privilegiare un corteggiamento lento.

Stretta sulla movida, mascherine al chiuso e all'aperto, e serrande abbassate dei ristoranti entro le 18. Il nuovo DPCM emanato per mettere fine ai contagi di questa seconda ondata di Covid-19, limita ancora di più le possibilità di incontri. Una manovra sicuramente giusta, ma ai single chi ci pensa?

"I single in questo momento sono messi malissimo, le possibilità di incontri sono praticamente azzerate" ha commentato a Fanpage.it il dottor Marco Rossi, psichiatra e sessuologo. Ma oltre all'impossibilità di incontri galanti, tutta la sfera della seduzione è estremamente inibita: "Quando siamo in giro per strada dobbiamo tenere sempre la mascherina sul volto e tutto il gioco seduttivo fatto di mimica facciale, sorrisi, espressioni del volto, è praticamente perso. Entrare in contatto con le persone è praticamente difficilissimo. È vero, ci sono gli occhi che restano una parte focale, ma non è detto che siano così espressivi e che si possa capire tutto semplicemente dallo sguardo".

Vietati: sesso, baci, abbracci e carezze

Dal momento che il bacio può favorire la trasmissione del COVID-19, è opportuno evitare di baciare tutti coloro al di fuori del proprio nucleo familiare. Da quando è scoppiata la pandemia abbiamo imparato a salutarci coi gomiti e baci e abbracci sono stati praticamente banditi: "Pensiamo a una banalità: anche toccare il braccio o la spalla di una persona, magari davanti a un aperitivo durante un primo appuntamento, è diventato complicato". Da un punto di vista strettamente medico non ci sono possibilità: "Dobbiamo stare attenti quando iniziamo una nuova relazione: non possiamo baciare le persone, né accarezzare e tantomeno fare sesso con la mascherina, come dice invece qualche fake news diffusa sul web. Avere un contatto troppo ravvicinato con una persona, anche se indossiamo una mascherina, non ci protegge affatto dal virus. E poi ancora non sappiamo se la trasmissione può avvenire tramite i liquidi biologici. Per ora sappiamo solo che il virus che si può trovare nei testicoli e con un'altissima carica virale, quindi non siamo al riparo da una trasmissione per via sessuale". La regola dovrebbe essere quella che venne diramata ai tempi della diffusione dell'AIDS, ovvero: fai sesso soltanto con persone di cui conosci lo stato di salute. "Certo, misurare la temperatura o chiedere i risultati del tampone non è proprio il massimo durante un appuntamento. Diciamo che però prima di avere una relazione fisica con una persona che non conosciamo a fondo, per proteggerci dal Coronavirus dobbiamo fare tre valutazioni: capire se la persona utilizza frequentemente mezzi di trasporto pubblico, se svolge un lavoro a contatto con molte persone e se ha dei figli che vanno a scuola. Purtroppo ci sono molti se e molti ma da valutare prima di avere un rapporto sessuale di questi tempi".

La parola d'ordine: corteggiamento lento

E se le app come Tinder avevano subito un ovvio calo durante il lockdown, in questo periodo stanno ritornando sulla cresta dell'onda, ma non tanto per incontri occasionali, quanto per rompere il ghiaccio, per iniziare una conoscenza. "Sopravvive e si sta espandendo il gioco virtuale – spiega il sessuologo –. Aumentano le chat di incontri, vedi Facebook dove poter parlare e approfondire una conoscenza. Ma si tratta comunque soltanto di un preambolo: prima o poi bisognerà passare dal virtuale al reale". E allora il consiglio è privilegiare un corteggiamento lento. "Dobbiamo andare controcorrente: la nostra società era abituata ad avere e soprattutto a volere, tutto e subito. Oggi invece dobbiamo muoverci lentamente, un approfondimento della conoscenza può aiutarci a gestire una relazione in maniera più idonea a questi tempi che stiamo vivendo".

Si è al primo appuntamento

"Se due persone si incontrano per la prima volta devono sempre indossare la mascherina, ma soprattutto evitare il contatto fisico in generale e rispettare il distanziamento sociale. Non significa che non possano bere un caffè o andare a cena insieme: se il distanziamento viene rispettato possono abbassare la mascherina per bere qualcosa o mangiare. Questo significa però che non ci si può scambiare il primo bacio. Almeno finché non si è sicuri dello stato di salute dell'altro: per questo suggerirei, se si vuole andare oltre e avere dei rapporti fisici, di fare il tampone (va bene anche quello veloce, pur con attendibilità minore) per la sicurezza di entrambi. In generale, però, il mio consiglio è di astenersi e provare a godersi questo ritorno al corteggiamento lento, approfittando per conoscere l’altro prima di cominciare un'intimità fisica".

Il rischio da non correre: i rapporti occasionali

Ognuno di noi in questo periodo dovrebbe evitare rapporti occasionali e qualsiasi contatto ravvicinato, compreso quello sessuale, con chiunque sia al di fuori della propria cerchia di conviventi. “Oggi come oggi fare sesso con altri/e partner, pur conoscendoli, aumenta in maniera significativa il rischio di contagio. Meglio evitare e sfruttare i benefici offerti dalla tecnologia: video, sexting e chat room possono rappresentare soluzioni pratiche per vivere comunque la dimensione sessuale sia pur in maniera virtuale. Diciamo no al sesso occasionale e sì al sesso con persone più conosciute". Il dialogo torna ad essere il primo strumento di seduzione: "Ci annuseremo con lo sguardo e le parole e le frasi diventeranno le carezze che non possiamo darci".